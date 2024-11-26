Бардак в шкафу = хаос в голове

Человек, склонный к порядку, ясно мыслит, знает, чего хочет. Хаос среди вещей расскажет, что их обладатель либо старается задвинуть в дальний угол памяти неприятные воспоминания, либо одинок, либо не верит в благоприятные перемены.
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