GIE: Запасы газа в хранилищах Европы достигли рекордных 97,89 %

На данный момент суммарные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), находящихся на территории стран Евросоюза, выросли до абсолютного максимума за всю историю наблюдений и оказались зафиксированы на отметке 97,89 процента от общей вместимости.
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