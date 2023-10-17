GIE: Запасы газа в хранилищах Европы достигли рекордных 97,89 %

На данный момент суммарные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), находящихся на территории стран Евросоюза, выросли до абсолютного максимума за всю историю наблюдений и оказались зафиксированы на отметке 97,89 процента от общей вместимости.