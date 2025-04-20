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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Иностранный агент Анатолий белый буквально плюнул в лицо Константину Хабенскому

В июле 2022 года иностранный агент Анатолий Белый покинул МХТ имени Чехова и уехал из России. Художественный руководитель театра Константин Хабенский с пониманием отнесся к решению своего коллеги и даже предложил ему возможность вернуться на сцену в любое время.

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