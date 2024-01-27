В Саудовской Аравии впервые в истории открыли магазин алкоголя

В истории Саудовской Аравии открылся первый магазин алкогольных напитков. Расположенный в дипломатическом квартале столицы Эр-Рияда, открытие этого магазина стало значительным событием, учитывая долгий период, в течение которого алкоголь был запрещен в стране — с 1952 года.
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