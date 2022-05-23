Президент США Джон Байден обходить лад японської почесної варти. Байден: «США повністю віддані справі оборони Японії» Президент США проведе в Токіо переговори з лідерами Японії, Індії та Австралії в рамках «Чотирьохстороннього діалогу» Президент США Джо Байден у понеділок запевнив свого «хорошого друга» прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду, що США повністю віддані справі оборони Японії на […] Сообщение Байден: «США повністю віддані справі оборони Японії» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.