Кая Каллас посоветовала Трампу, как вести себя с Россией

Нынешняя глава евродипломатии эстонка Калаас осмелела и даёт советы избранному президенту США.Новая глава евродипломатии Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как именно ему нужно вести себя с Россией.
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