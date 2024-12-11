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Кая Каллас посоветовала Трампу, как вести себя с Россией

Кая Каллас посоветовала Трампу, как вести себя с Россией

Нынешняя глава евродипломатии эстонка Калаас осмелела и даёт советы избранному президенту США.Новая глава евродипломатии Кая Каллас попыталась указать избранному президенту США Дональду Трампу, как именно ему нужно вести себя с Россией.

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