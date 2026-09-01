Дзержинская пенсионерка лишилась 2,7 млн рублей, поверив в историю мошенников

В Дзержинске пожилая женщина дважды передавала деньги мошенникам, которые запугали ее по телефону. Общая сумма ущерба составила более 2,7 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым