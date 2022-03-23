Овечкин прервал серию из 4 игр с голами. У него 4 броска и «минус 2» в матче с «Сент-Луисом»

Александр Овечкин прервал серию из 4 игр с голами в матче с «Сент-Луисом». «Вашингтон» уступил «Блюз» (2:5) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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