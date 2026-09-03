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Трамп потребовал от ЕС возвращения денег, потраченных Байденом на Украину

Трамп потребовал от ЕС возвращения денег, потраченных Байденом на Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал, чтобы Европейский союз вернул Вашингтону деньги, которые администрация 46-го президента США Джо Байдена потратила на военную помощь Украине.

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