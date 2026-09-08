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Предельное количество чашек кофе в день, чтобы не потерять плотность костей

Предельное количество чашек кофе в день, чтобы не потерять плотность костей

Как выяснили ученые, у почитателей кофе есть дополнительный повод задуматься о том, как много бодрящего напитка стоит употреблять в течение дня.

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