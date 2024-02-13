Руководитель следственного управления СК России по Тверской области проведет прием граждан

Руководитель следственного управления Следственного комитета проведет прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
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