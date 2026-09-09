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Царьград

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Перелом в СВО: Дугин указал на изменение стратегии

Перелом в СВО: Дугин указал на изменение стратегии

Эксперт отметил новый характер ударов ВС России по объектам на Украине.В ходе специальной военной операции наметился определённый перелом, о чём свидетельствует характер последних ударов по объектам на украинской территории.

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