Минпромторг поддержал пакет законопроектов о фудшеринге

Минпромторг поддержал пакет законопроектов «Единой России» о развитии в стране фудшеринга. В том числе речь идет об освобождении от НДС продуктов, которые передают на благотворительность, введению штрафов, если такая еда будет просроченной, а также наделению фондов и НКО правом распределять такие товары нуждающимся.