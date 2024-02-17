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Минобороны России отчиталось об уничтожении 33 беспилотников в пяти регионах

Минобороны России отчиталось об уничтожении 33 беспилотников в пяти регионах

Больше половины дронов перехватили в Брянской областиРоссийские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 33 беспилотника самолетного типа в небе над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ.

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