Виталий Артёмов провёл традиционный объезд Рязани в минувшие выходные

Особое внимание было уделено строительству школы на 1100 мест в жилом комплексе «Олимпийский».В выходные глава администрации Рязани Виталий Артемов провел традиционный объезд города, в котором приняли участие руководители структурных подразделений городской администрации.
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