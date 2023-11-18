Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз

18 ноября в России отмечают День рождения Деда Мороза. Специально к празднику эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, составили подборку вакансий для главных новогодних волшебников и выяснили, какую зарплату им предлагают, а также какие требования предъявляют.