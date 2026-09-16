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DOJ Accuses Russian Intel Ring Of Plotting Murder On American Soil

DOJ Accuses Russian Intel Ring Of Plotting Murder On American Soil

DOJ Accuses Russian Intel Ring Of Plotting Murder On American Soil In something that sounds straight from the plot of "Homeland" or the more recent CIA thriller "Lioness", the Trump administration has charged multiple members of Russia's intelligence services with running a "global assassination network" that targeted Kremlin critics.

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