Автоверсты
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Автоверсты

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  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...
  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

Changan: новый уровень комфорта и надежности от официального дилера Максимум в Санкт-Петербурге

Changan: новый уровень комфорта и надежности от официального дилера Максимум в Санкт-Петербурге

Автомобили Changan – это символ инноваций, качества и стиля в мире автомобильной индустрии. И если вы находитесь в Санкт-Петербурге и вы мечтаете о современном, стильном и инновационном кроссовере, который станет идеальным спутником в вашем повседневном городском и загородном путешествии? Тогда чанган цс35 plus 2024 – это ваш выбор! На официальном сайте дилера в Санкт-Петербурге вы можете приобрести этот уникальный автомобиль и погрузиться в мир комфорта, надежности и передовых технологий.

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