Канада идет в Евросоюз

В четверг премьер-министр Канады Марк Карни завуалированно раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив, что его предложение об углублении связей с Европейским союзом не направлено на создание нового геополитического блока «с более изысканными манерами» Фото: Alamy Комментарии Карни прозвучали на следующий день после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» блока, что спровоцировало новую угрозу введения пошлин со стороны Трампа.