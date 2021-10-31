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Владивостокское "Динамо" на выезде взяло очко в матче с лидером турнирной таблицы

Футбольное "Динамо" из Владивостока в концовке матча против саратовского "Сокола" упустило победу. Для приморской команды это четвертая ничья подряд, сообщает ИА UssurMedia.

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