Представлена крошечная плата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на чипе с ядрами RISC-V и Arm Компан...

Представлена крошечная плата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на чипе с ядрами RISC-V и ArmКомпания Raspberry Pi анонсировала микроплату Pico 2, в основу которого положен гибридный чип RP2350: это изделие объединяет ядра с архитектурой Arm и RISC-V.