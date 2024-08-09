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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлена крошечная плата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на чипе с ядрами RISC-V и Arm Компан...

Представлена крошечная плата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на чипе с ядрами RISC-V и Arm Компан...

Представлена крошечная плата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на чипе с ядрами RISC-V и ArmКомпания Raspberry Pi анонсировала микроплату Pico 2, в основу которого положен гибридный чип RP2350: это изделие объединяет ядра с архитектурой Arm и RISC-V.

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