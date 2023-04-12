Слово и дело

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Новым участником шоу «Звезды в Африке» станет известный рэпер

Новым участником шоу «Звезды в Африке» станет известный рэпер

Новым участником экстремального шоу «Звезды в Африке» станет известный российский рэпер Александр Степанов, знакомый многим под псевдонимом ST.

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