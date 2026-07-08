Рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат

Женщина занизила свои доходы почти в четыре раза, чтобы получить субсидию как малоимущая семья.Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города.
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