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Рязанские новости

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Рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат

Рязанку осудят за мошенничество при получении соцвыплат

Женщина занизила свои доходы почти в четыре раза, чтобы получить субсидию как малоимущая семья.Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города.

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