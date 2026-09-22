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"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"

"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр".

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