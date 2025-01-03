СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Вы о ком и о чем?"Времени всё мень...
  • Иосиф Калинин
    СССР тоже дружил с Китаем. Очень дружил! И все кончилось, чуть-ли, не военным противостоянием.... Во всяком случае, п...Как и всегда Росс...
  • Надежда
    Фредович, а "Не хотите ли пройтиЦА Там, где мельница вертиЦА"?😏Трамп — Путину: «...

В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

Напомним, что в октябре 2023 года местный житель города Иваново Владимир Каменский заступился за свою пожилую мать, которую оскорблял наглый и агрессивный мигрант из Азербайджана Фаил Зияфеддин оглы Аллахвердиев, работающий водителем в швейном цеху, располагающемся в жилом помещении на 3-м этаже жилого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Никому мы не нужны,власть радеет за чурок,полицейские тоже за них.Как говорится ,куда бедному крестьянину податься....
Ответить
10 час.
Игорь Максаков
Позор главе города и губернатору за одно. Не работают на благо своего народа.
Ответить
8 час.
Н
Николай
Всех участников &quot;решения вопроса&quot; на скамью подсудимых, как соучастников!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх