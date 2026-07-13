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Аргументы и Факты

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ФСБ предотвратила атаку ВСУ на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Согласно заявлению Федеральной службы безопасности России, украинская сторона намеревалась провести крупномасштабное нападение при помощи беспилотных летательных аппаратов на авиабазы «Украинка» и «Шагол», расположенные в Амурской и Челябинской областях.

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