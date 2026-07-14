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Сбежавший с Украины Роспутько, сломал ногу в первом матче за «Текстильщик»

Сбежавший с Украины Роспутько, сломал ногу в первом матче за «Текстильщик»

Спортсмен получил травму в стартовом матче своей команды с тульским «Арсеналом». Украинский футболист «Текстильщика» Александр Роспутько сломал ногу в первом матче команды в Первой лиге против тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба ивановского клуба.

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