Сбежавший с Украины Роспутько, сломал ногу в первом матче за «Текстильщик»

Спортсмен получил травму в стартовом матче своей команды с тульским «Арсеналом». Украинский футболист «Текстильщика» Александр Роспутько сломал ногу в первом матче команды в Первой лиге против тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба ивановского клуба.