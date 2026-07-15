Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

Аналитик предсказал цены на нефть к осени

Аналитик предсказал цены на нефть к осени

Стоимость нефти может достичь 100 долларов за баррель к осени. Такой уровень цен предсказал в эфире «Радио КП» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Пасечник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии