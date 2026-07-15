Аналитик предсказал цены на нефть к осени

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Стоимость нефти может достичь 100 долларов за баррель к осени. Такой уровень цен предсказал в эфире «Радио КП» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Пасечник.