Ямальцам в день рождения Гагарина рассказали об уникальном проекте о космонавте

В субботу, 9 марта, исполняется 90 лет со дня рождения первого советского космонавта. Зампредседателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь рассказала об уникальном проекте, который позволяет побывать в космосе с Юрием Гагариным.
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