Председатель ТИК города Салехарда посетил поселок Горнокнязевск. В ходе встречи жители поселка были проинформированы о том, где и как они смогут отдать свой голос за выбранного ими кандидата на предстоящих выборах депутатов Думы города Салехарда.
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