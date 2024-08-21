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Председатель ТИК города Салехарда посетил поселок Горнокнязевск

Председатель ТИК города Салехарда посетил поселок Горнокнязевск

Председатель ТИК города Салехарда посетил поселок Горнокнязевск. В ходе встречи жители поселка были проинформированы о том, где и как они смогут отдать свой голос за выбранного ими кандидата на предстоящих выборах депутатов Думы города Салехарда.

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