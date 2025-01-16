Формат сделки. Взгляд из России. На что нам предлагают согласиться в переговорах с Трампом?

Чем ближе день инаугурации Трампа, тем чаще слышны разговоры о будущем саммите России и США, на котором, как предполагается, будет решаться вопрос завершения существующего конфликта между нами и коллективным Западом, в самой своей острой форме воплотившемся в прямом военном столкновении на Украине.