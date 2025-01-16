Сила в правде
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Сила в правде

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Формат сделки. Взгляд из России. На что нам предлагают согласиться в переговорах с Трампом?

Формат сделки. Взгляд из России. На что нам предлагают согласиться в переговорах с Трампом?

Чем ближе день инаугурации Трампа, тем чаще слышны разговоры о будущем саммите России и США, на котором, как предполагается, будет решаться вопрос завершения существующего конфликта между нами и коллективным Западом, в самой своей острой форме воплотившемся в прямом военном столкновении на Украине.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Соглашаться нельзя вообще, пусть все свои советы оставляют при себе! Россия закалилась и готова к любому сценарию, а Запад уже нет ,надо еще держать паузу и они задохнутся в своей тупости!
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