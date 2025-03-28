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Несекретные материалы

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Politico: разоружение США – подарок их могущественным противникам

Politico: разоружение США – подарок их могущественным противникам

Кажется, что Америка внезапно ощутила свою бедность и долговое бремя. Теперь она стремится экономить, причем на всем, особенно в важных репутационных сферах и безопасности.

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