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Царьград

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«ВОСТОК-МЕДИА»: Автомобиль упал в реку в Приморском крае

«ВОСТОК-МЕДИА»: Автомобиль упал в реку в Приморском крае

В Приморье автомобиль упал в реку в районе Безверхово. В салоне, вероятно, находились люди, их судьба и причины инцидента пока неизвестны.

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