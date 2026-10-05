НАТО планирует «быстро» победить Россию в случае её вторжения на восточном фланге альянса. Соответствующий план разрабатывает командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда уходили тыся...
- Демократы ещё не ...
- СК Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым