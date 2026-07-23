НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Депутат Терюшков считает, что потолок зарплат в РПЛ реализуем, как в КХЛ: «Было бы желание. Хотя не понимаю, зачем иностранцы в хоккее. Советская школа была самой сильной»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на вопрос о том, можно ли ввести потолок зарплат в РПЛ по примеру КХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии