Успеть до 31 декабря: бесплатное ТО, увеличенная гарантия, скидки и другие бонусы

До конца 2023 года покупатели новых автомобилей могут воспользоваться государственными налоговыми вычетами на покупку электрических и гибридных моделей, а вместе со скидками от дилеров можно значительно сэкономить.
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