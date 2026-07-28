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Газета.ру

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ЦАХАЛ: уничтожен командир "Исламского джихада", участвовавший в атаке 7 октября

ЦАХАЛ: уничтожен командир "Исламского джихада", участвовавший в атаке 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира взвода спецподразделения "Нухба" палестинской группировки "Исламский джихад" Мухаммеда Халила Аслама, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

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