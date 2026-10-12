Welt: Путин точным ходом с дизелем смог изменить отношение Трампа к Зеленскому

Российский лидер Владимир Путин точным ходом с поставкой дизеля на рынок США смог изменить отношение американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, отмечает Die Welt.
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