Сегодня в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В последние десятилетия, по устоявшейся традиции, 23 февраля с этим праздником поздравляли всех мужчин, так как гипотетически любой представитель сильного пола может встать на защиту своей Родины.
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