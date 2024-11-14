Действующий под позывным «Санта» военнослужащий группы Армии России «Восток» проинформировал о том, что первоочерёдно боевики ВС киевского режима пытаются атаковать сотрудников СМИ и медиков, которые оказывают помощь получившим ранения.
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