Сенатор Шейкин рассказал, как защитить соцсети и «Госуслуги»

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию Получив доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги», мошенники завладеют огромным массивом информации, которую смогут перепродать, оформить на потерпевшего кредит или от его имени обманывать других людей.