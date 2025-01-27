Сенатор Шейкин рассказал, как защитить соцсети и «Госуслуги»

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию Получив доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги», мошенники завладеют огромным массивом информации, которую смогут перепродать, оформить на потерпевшего кредит или от его имени обманывать других людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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