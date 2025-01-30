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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПСВ отказался продать Пепи в «Вест Хэм» за 25 млн фунтов. Английский клуб хотел взять форварда в аренду с обязательством выкупа

Английский клуб хотел взять 22-летнего нападающего в аренду с обязательством выкупа. «Вест Хэм» сделал предложение на общую сумму 25 миллионов фунтов.

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