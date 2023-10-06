smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 491 подписчик

Экс-футболист Клозе: Молодые игроки сегодня думают не о футболе

Экс-футболист Клозе: Молодые игроки сегодня думают не о футболе

Мирослав Клозе, бывший футболист сборной Германии и рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира, заявил, что нынешние футболисты во многом отличаются от тех, кто играл в футбол раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх