Авария произошла на 192-ом километре автодороги М5 «Урал», 28-летний мотоциклист погиб на месте столкновения с автомобилем «Тойота Авенсис».
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