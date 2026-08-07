Производство мяса в ФРГ сократилось в первой половине 2026 года

Коммерческие скотобойни Германии произвели в первом полугодии 2026 года на 24 200 тонн меньше мясной продукции, чем годом ранее, следует из данных федерального статистического управления (Destatis), опубликованных 7 августа газетой Oldenburger Onlinezeitung.
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