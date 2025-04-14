Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Алексей Живов. Почему не будет мира

Алексей Живов. Почему не будет мира

Переговоры о мире на Украине уперлись в интересы сторон конфликта. Россия готова выйти из войны только вместе с четырьмя новыми регионами.

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