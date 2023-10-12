Запад ждёт крушения небес. Россия представила свою новую "ядерку"

Россия завершила испытания ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Эта уникальная военная разработка приобрела широкое признание благодаря своим характеристикам, делающим её практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны.
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