📷❗️Расчёт одного из войсковых ЗРК малого радиуса действия "Тор-М1" ВКС России, развёрнутого на Сватовском операционном направлении и прикрывающего бронегруппы 1-й танковой армии на марше и логистические узлы в ближнем тылу от БПЛА оптико-электронной разведки "Лелека-100" и "Фурия", а также БПЛА-"камикадзе", возвёл имповизированный сетчатый противодронный заслон со стационарным всеракурсным комплексом радиоэлектронного противодействия командно-телеметрическим каналам и каналам передачи видеоизображения с БПЛА на пункты боевого управления противника.