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Русское оружие

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📷❗️Расчёт одного из войсковых ЗРК малого радиуса действия "Тор-М1" ВКС России

📷❗️Расчёт одного из войсковых ЗРК малого радиуса действия "Тор-М1" ВКС России, развёрнутого на Сватовском операционном направлении и прикрывающего бронегруппы 1-й танковой армии на марше и логистические узлы в ближнем тылу от БПЛА оптико-электронной разведки "Лелека-100" и "Фурия", а также БПЛА-"камикадзе", возвёл имповизированный сетчатый противодронный заслон со стационарным всеракурсным комплексом радиоэлектронного противодействия командно-телеметрическим каналам и каналам передачи видеоизображения с БПЛА на пункты боевого управления противника.

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