Трудный путь домой: как в российском Крыму решают проблемы репатриантов

В эти дни крымчане отмечают 11 лет со дня подписания Указа Президента РФ от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».