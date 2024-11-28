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Трамп назначил спецпосланника по урегулированию конфликта России и Украины

Трамп назначил спецпосланника по урегулированию конфликта России и Украины

Избрание Дональдом Трампом Кита Келлога на пост специального посланника по Украине и России знаменует собой потенциальный сдвиг в американской политике в отношении продолжающегося конфликта.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО там американцы собрались &quot;урегулировать&quot;? ОНИ ТУПЫЕ?!! Все предельно ясно было сказано о целях СВО: ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!...Прежде, чем что-то там &quot;урегулировать&quot;, нужно в этом разбираться... А то  американцы  &quot;со свиным рылом, да в калашный ряд&quot;...
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18 час.
Семен Демин
Мы сами, без келлога, урегулируем конфликт на Украине. Договориться можно на условиях, озвученные Путиным в июне 2024 года.
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9 час.
Валентин Щербаков
Дональд, ты сначала наведи порядок у себя в стране, а чтобы вести переговоры о переговорах сначала получи одобрения у В.В. Путина.....
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6 час.

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