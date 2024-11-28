Трамп назначил спецпосланника по урегулированию конфликта России и Украины

лл лина любимцева ЧТО там американцы собрались "урегулировать"? ОНИ ТУПЫЕ?!! Все предельно ясно было сказано о целях СВО: ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!...Прежде, чем что-то там "урегулировать", нужно в этом разбираться... А то американцы "со свиным рылом, да в калашный ряд"...

Семен Демин Мы сами, без келлога, урегулируем конфликт на Украине. Договориться можно на условиях, озвученные Путиным в июне 2024 года.